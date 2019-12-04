Душанбе, , 10:00 — REGNUM Выборы в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату парламента) Таджикистана состоятся 1 марта 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахомн назначил выборы в Маджлиси милли (верхнюю палату парламента) на 27 марта 2020 года. Наряду с выборами в нижнюю палату парламента пройдут выборы депутатов в местные представительные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году также пройдут выборы президента Таджикистана. Точная дата выборов будет объявлена летом 2020 года на совместном заседании обеих палат.

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