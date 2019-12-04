Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Из-за визита лидера грузинской партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в Россию председатель грузинской партии «Закон и право» Тако Чарквиани заявила о выходе из оппозиционного объединения, добивающегося изменения выборной системы в Грузии. Соответствующее заявление было распространено 3 декабря.

«Сидеть за одним столом вместе с российскими силами для нас неприемлемо, — говорится в обращении Чарквиани. — Нино Бурджанадзе совершает визит в государство, являющееся оккупантом, и, по мнению нашей политической команды, делает это при весьма подозрительных обстоятельствах».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о двухдневном визите Бурджанадзе и ее сына в Москву. Секретарь партии «Демократическое движение» Гигла Барамидзе заявил, что это не связано с политическими событиями в Грузии, а о самой поезде многие знали заранее, в том числе и координатор оппозиционного объединения.

Напомним, в Грузии начали называть Россию «оккупантом» после событий августа 2008 года, когда грузинская армия атаковала российских миротворцев и мирных жителей Южной Осетии. После операции «Принуждение Грузии к миру», проведенной российскими военнослужащими, Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии действия Грузии признали агрессией и в Еврокомиссии.