Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM В Республике Алтай создано министерство цифрового развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новое ведомство будет осуществлять госполитику в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи.

Кроме того, министерство будет заниматься вопросами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ему также передадут функции регионального строительного и жилнадзора, надзора за обеспечением сохранности дорог регионального и межмуниципального значения.

Однако кто возглавит новую структуру, осталось неизвестным. Напомним, 3 декабря глава республики Олег Хорохордин утвердил состав нового правительства. Как сообщало ИА REGNUM, в шести министерствах поменялись руководители.

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