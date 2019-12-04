Бишкек, , 09:49 — REGNUM В таможенной службе Киргизии опровергли заявление бывшего начальника службы собственной безопасности аэропорта «Манас» Самата Исбекова о якобы недополученных таможенных сборах, сообщает 4 декабря издание 24.kg.

В ведомстве напомнили, что по нормам ЕАЭС таможенному декларированию подлежат средства, которые превышают $ 10 тыс., а оплата каких-либо таможенных платежей законодательством Союза не предусмотрена, отметили в таможенной службе Киргизии.

В ведомстве также удивились, что Самат Исбеков, работавший в таможенной службе, не знает действующих норм. Таможенники также предположили, что он преднамеренно вводит в заблуждение общественность.

Напомним, в журналистском расследовании о коррупции на таможне Киргизии утверждается, что курьеры обслуживают частных продавцов, которые покупают товар в Турции или Китае за наличные деньги. Журналисты считают, что подобная практика является незаконной, так как из странны вывозятся миллионы долларов. Самат Исбеков заявил, что подобная схема лишает бюджет доходов от таможенных сборов.