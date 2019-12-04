Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников попросил полицейских провести проверку в связи с возможным переездом гордумы в ЦУМ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Колесников обратился к правоохранительным органам, чтобы те проверили покупку мэрией новых помещений в ЦУМе, куда и должны переехать депутаты. Также избранник продолжил убеждать других парламентариев бойкотировать переезд.

«Это будет самая большая ошибка нашей деятельности, мы потом не отмоемся. Народу этот переезд не нужен», — опасается депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колесников сагитировал больше половины гордумы подписать обращение против переезда в ЦУМ. Позже некоторые «одумавшиеся» избранники отозвали свои подписи.

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