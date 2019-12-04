Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM Вторая попытка зарегистрировать референдум о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов в Свердловской области окончилась неудачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Активисты планировали инициировать референдум о внесении изменений в областной закон, устанавливающих, что главы муниципалитетов будут избираться на муниципальных выборах.

Однако в избиркоме обнаружили, что в поданных документах отсутствовала важная деталь — сведения о месте рождения одного из представителей инициативной группы. Из-за этого ходатайство пришлось забраковать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее облизбирком уж отказывал активистам в регистрации аналогичного референдума. Документы по регистрации инициативной группы не соответствовали ст.4 областного закона о референдуме.

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