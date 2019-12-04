Амстердам, , 09:27 — REGNUM Голландский король Виллем-Александр и королева Максима в марте 2020 г. посетят Индонезию с государственным визитом.

Королевскую пару будут сопровождать министры Блок (иностранные дела), Кааг (международное сотрудничество), Ньюенхайзн (инфраструктура) и Брюинз (спорт). Кроме того, короля и королеву будет сопровождать торговая делегация. Визит совпадёт с празднествами по случая 75-летия независимости Индонезии.

Данный визит будет первым с 1995 г., когда бывшую голландскую колонию посетила королева Беатрикс. Виллем-Александр тогда сопровождал её в будущности наследного принца. Королева тогда говорила о сложностях в отношениях между обеими странами, вызванных колониальным прошлым, однако не принесла извинений от имени Голландии за это прошлое.

Голландское правительство сочло, что с королевой во время её визита в Индонезии обошлись недостаточно учтиво. В частности, был отменён обед с президентом Сухарто, а беседа с ним обернулась монологом индонезийского президента.