Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM Индия лишилась пальмы первенства как самая быстрорастущая экономика в мире из-за того, что индийское правительство объявило войну экономике страны, заявил политический обозреватель Рави Кант в статье для издания Asia Times.

«Фундаментальная причина столь мрачных результатов на экономическом фронте заключается в самой политике правительства. Чтобы устранить коррупцию, правительство объявило войну теневому сектору экономики», — говорится в статье.

По словам Канта, большая часть экономики, особенно в сельских районах, является неформальной, поэтому «эта война превращается в войну с самой экономикой».

«Это всё привело к тому, что правительство просто убило экономику. Индия лишилась своей пальмы первенства как самая быстрорастущая экономика мира в мае 2019 года», — говорится в статье.

Напомним, в 2016 году правительство Индии провело демонетизацию, в результате чего банкноты в 500 и 1 тыс. рупий перестали быть законным платёжным средством. В одночасье пострадали более 86% ($206 млрд) всей валюты, находившейся в обращении на тот момент. Главной причиной, по которой правительство решило сделать столь смелый шаг, являлось стремление искоренить коррупцию.

Данный шаг также сильно повлиял на потребление, что напрямую повлияло на производство, а также возник эффект домино, в результате которого снизился уровень занятости, темпы экономического роста, сократились налоговые поступления. Темпы роста ВВП в 8,01% в 2015−16 финансовом году упали до 7,11% в 2016−17 после демонетизации.

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