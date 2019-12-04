Вашингтон, , 09:38 — REGNUM На саммите НАТО в Великобритании отношения между Соединёнными Штатами и их самым старым союзником, Францией, претерпели ряд ударов, заявил политический обозреватель Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.

«Несмотря на то, что на саммите в Лондоне основная словесная война шла вокруг НАТО, торговой войне также уделили внимание, поскольку Трамп (глава США Дональд Трамп) жёстко отреагировал на введение Макроном (глава Франции Эммануэль Макрон) налога на цифровые услуги, который ударит по крупным американским технологическим фирмам, таким как Google и Amazon», — говорится в статье.

По словам Джонсона, последние события на фронте торговой войны администрации Трампа с ЕС связаны с введением цифрового налога во Франции, с которым столкнуться крупные технологические фирмы (в основном американские), которые зарабатывают много денег за рубежом, но платят там мало налогов.

Напомним, ранее в качестве ответной меры на французский цифровой налог в американской администрации составили список из дорогостоящих товаров, импортируемых из Франции, начиная с сыра Грюйер до шампанского, которые могут столкнуться с пошлинами.

В начале 2020 года в отношении французского импорта на сумму в $2,4 млрд США могут ввести торговые пошлины вплоть до 100%.

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