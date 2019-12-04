Вашингтон, 4 декабря 2019, 09:38 — REGNUM На саммите НАТО в Великобритании отношения между Соединёнными Штатами и их самым старым союзником, Францией, претерпели ряд ударов, заявил политический обозреватель Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Джонсона, последние события на фронте торговой войны администрации Трампа с ЕС связаны с введением цифрового налога во Франции, с которым столкнуться крупные технологические фирмы (в основном американские), которые зарабатывают много денег за рубежом, но платят там мало налогов.
Напомним, ранее в качестве ответной меры на французский цифровой налог в американской администрации составили список из дорогостоящих товаров, импортируемых из Франции, начиная с сыра Грюйер до шампанского, которые могут столкнуться с пошлинами.
В начале 2020 года в отношении французского импорта на сумму в $2,4 млрд США могут ввести торговые пошлины вплоть до 100%.
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