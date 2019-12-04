Вашингтон, , 09:40 — REGNUM В условиях предстоящих президентских выборов в США перед иранскими лидерами стоит незавидная задача определить, стоит ли взаимодействовать с администрацией президента США Дональда Трампа, и каким образом, заявил профессор экономики в Технологическом институте Вирджинии Джавад Салехи-Исфахани в статье для издания Project Syndicate.

«Как это часто бывает во внешней политике, руководство Ирана разделилось по вопросу общения с Трампом. Некоторые считают, что стоит подождать до американских президентских выборов 2020 года, после чего можно было бы сесть за стол переговоров с более предсказуемой демократической администрацией», — говорится в статье.

Но если Трамп победит на выборах, он окажется в более выгодной переговорной позиции, чем когда-либо, поэтому он станет гораздо менее открытым для уступок, чем сейчас, когда он лично заинтересован в достижении внешнеполитической победы, добавил эксперт.

«Более того, через год экономические условия в Иране могут оказаться очень тяжёлыми, что дополнительно ослабит переговорные позиции Тегерана», — считает Салехи-Исфахани.

Напомним, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения с Ираном и восстановили антииранские санкции, после чего в Иране значительно ухудшилась экономическая ситуация.

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что экономика Ирана сократится на 9,5% в 2019 году на фоне падения на 4,9% в 2018 году, это также подтверждают собственные данные Ирана.

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