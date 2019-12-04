Пекин, , 09:28 — REGNUM Китайский парламент — Всекитайское собрание народных представителей — призвал американский Конгресс прекратить чинить препятствия отношениям двух стран. Об этом говорится в опубликованном 4 декабря заявлении парламентского комитета по иностранным делам.

В парламенте подчеркнули, что решительно отвергают вмешательство любых внешних сил во внутренние дела Китая под предлогом прав человека. Американских конгрессменов призвали отказаться от политических предубеждений и политики давления на КНР, прекратить безосновательную критику и перестать чинить препятствия развитию китайско-американских отношений и двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Критика китайских парламентариев направлена на законопроект о правах человека в Синьцзяне, который был принят обеими палатами Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обязывающий администрацию страны рассмотреть возможность введения антикитайских санкций в рамках «Глобального закона Магнитского» из-за ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР. В МИД Китая документ назвали клеветой и злонамеренной критикой в адрес Пекина.

Читайте также: Конгресс США принял очередной санкционный антикитайский законопроект

А также: «Лицемерие и злостные намерения»: МИД КНР о политике США в отношении Китая