Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В Свердловской области в течение 2019 года благоустроено 62 общественные территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Также в течение года в Свердловской области благоустроен 71 двор на территориях прилегающих к многоквартирным домам.

Более того в 2019 году три свердловских муниципалитета получили федеральное финансирование на общую сумму 179 млн рублей, после победы во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной среды.

Отметим, что благоустройство общественных территорий и дворов происходит в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что по итогам измерения индекса качества городской 13 городов Свердловской области признаны благоустроенными.