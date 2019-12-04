Екатеринбург, 4 декабря 2019, 09:11 — REGNUM В Свердловской области в течение 2019 года благоустроено 62 общественные территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Также в течение года в Свердловской области благоустроен 71 двор на территориях прилегающих к многоквартирным домам.
Более того в 2019 году три свердловских муниципалитета получили федеральное финансирование на общую сумму 179 млн рублей, после победы во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной среды.
Отметим, что благоустройство общественных территорий и дворов происходит в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что по итогам измерения индекса качества городской 13 городов Свердловской области признаны благоустроенными.