Улан-Удэ, 4 декабря 2019, 09:09 — REGNUM В Бурятии рассказали об итогам первой недели работы бизнес-чата в мессенджерах, в которых зарегистрированы чиновники и предприниматели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, новый сервис стал расширенной версией старого, количество участников которого было ограничено 256 пользователями.
По словам назначенного администратором чата, уполномоченного по защите прав предпринимателей Чингиса Матхеева, за неделю к общению присоединилось более трехсот предпринимателей. При этом уже поступил десяток обращений.«В течение первой недели мы помогли предпринимателю разрешить проблему с федеральной налоговой службой. Также было несколько обращений по господдержке, мы проконсультировали, связали обратившихся с профильными специалистами и взяли на контроль процесс оказания запрошенной поддержки», — отметил он.
Омбудсмен добавил, что чат является лучшим способом добиться решения проблем между бизнесом и государством.
Глава республики Алексей Цыденов поручил Матхееву озвучивать жалобы предпринимателей на еженедельной планерке с министерствами и надзорными органами, чтобы ускорить процесс решения проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, первая версия чата оказалась фактически бессмысленной, поскольку в нём зарегистрировалось 150 чиновников и лишь порядка 100 предпринимателей.
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