Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM В Бурятии рассказали об итогам первой недели работы бизнес-чата в мессенджерах, в которых зарегистрированы чиновники и предприниматели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, новый сервис стал расширенной версией старого, количество участников которого было ограничено 256 пользователями.

По словам назначенного администратором чата, уполномоченного по защите прав предпринимателей Чингиса Матхеева, за неделю к общению присоединилось более трехсот предпринимателей. При этом уже поступил десяток обращений.«В течение первой недели мы помогли предпринимателю разрешить проблему с федеральной налоговой службой. Также было несколько обращений по господдержке, мы проконсультировали, связали обратившихся с профильными специалистами и взяли на контроль процесс оказания запрошенной поддержки», — отметил он.

Омбудсмен добавил, что чат является лучшим способом добиться решения проблем между бизнесом и государством.

Глава республики Алексей Цыденов поручил Матхееву озвучивать жалобы предпринимателей на еженедельной планерке с министерствами и надзорными органами, чтобы ускорить процесс решения проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, первая версия чата оказалась фактически бессмысленной, поскольку в нём зарегистрировалось 150 чиновников и лишь порядка 100 предпринимателей.

Читайте также:

Прямой чат с бизнесом в Бурятии «утопили» чиновники: 150 к 100

Свобода или контроль. Неутешительные выводы из трагедии с батутом в Бурятии