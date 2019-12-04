Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран является врагом всех демонстрантов на Ближнем Востоке, об этом 3 декабря сообщает Associated Press.

Глава американского внешнеполитического ведомства в комментарии журналистам агентства отметил, что за многими протестами в регионе стоит Исламская Республика — за протестами в Ираке и в Ливане.

«Это относится и к Ливану, к протестам в Бейруте. Они хотят, чтобы «Хезболла» и Иран ушли из страны, из их системы, в которой они играют роль репрессивной силы», — отметил Помпео.

Напомним, последние недели в Ливане и Ираке проходят массовые акции протеста, в которых погибли сотник человек. США обвиняют в организации демонстраций Тегеран, однако в самом Иране также усилились беспорядки.

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