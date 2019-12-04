Лондон, , 09:15 — REGNUM Грузия продвинулась к членству в НАТО дальше остальных стран-аспирантов. Такое заявление 3 декабря сделал грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани в Лондоне, где он присутствует на саммите NATO Engages: Innovating the Alliance, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава МИД Грузии заявил, что важен даже сам факт его приглашения на саммит. Также, он увидел признаки того, что развитие отношений Грузии и НАТО в 2019 году стали беспрецедентными.

«Визиты в Грузию Военного комитета НАТО, Североатлантического совета и комиссии НАТО-Грузия, а также учения, которые провели под эгидой НАТО, говорят о том, что Грузия находится в весьма значительных политических приоритетах в повестке дня НАТО», — сказал Залкалиани

Он также подчеркнул, что в заявлениях Североатлантического альянса Грузию отметили, как самую продвинувшуюся к членству страну среди других стран-аспирантов.

Напомним, статус страны-аспиранта НАТО присваивается тем государствам, которые заявили о своем желании вступить в военный блок. Следующий этап называется «План действий по членству в НАТО», который также не гарантирует вступление в альянс. Грузия является аспирантом около 11 лет. Аспирантами ранее были Финляндия и Швеция, но так и не вступили в блок.

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