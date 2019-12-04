Лиссабон, , 09:02 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут 4 декабря встречу в Лиссабоне. Об этом 4 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, госсекретарь США пробудет в столице Португалии с 4 по 5 декабря, и помимо встречи с Нетаньяху у него запланированы переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Кошту и португальским министром иностранных дел Аугушту Сантушем Сильвой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в МИД Китая сравнили госсекретаря США Майкла Помпео со сварливой старухой — персонажем повести китайского писателя Лу Синя, из-за его постоянной критики в адрес китайских компаний.