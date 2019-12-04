Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, стремившаяся стать кандидатом в президенты от Демократической партии США, отказалась от этой борьбы. Об этом она написала в микроблоге в Twitter.

Харрис отметила, что с сожалением отказывается от предвыборной гонки, но продолжит добиваться «справедливости для всех людей». В обращении к сторонникам посредством электронной почты сенатор указала причину своего решения.

«У моей кампании по выдвижению кандидатом на пост президента просто нет финансовых ресурсов, необходимых для того, чтобы ее продолжать», — цитирует Харрис СNN.

Итоги опубликованного 3 декабря общенационального опроса Politico и Morning Consult показали, что за Харрис готовы были голосовать 5% потенциальных избирателей-демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы нового президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

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