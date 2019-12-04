Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM В Республике Алтай завершили формирование регионального правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе, глава республики Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях.

Так, исполнять обязанности министра экономического развития и имущественных отношений будет Вячеслав Тупикин, до этого занимавший пост первого заместителя. Министерство культуры возглавила Ольга Антарадонова, труда и социального развития — Адар Сумин.

«Председателем Комитета по национальной политике и связям с общественностью стала Людмила Варванец, Комитет по обеспечению деятельности мировых судей возглавил Сергей Майжегишев, председателем Комитета по физической культуре и спорту назначен Олег Гурин», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра сельского хозяйства был назначен Андрей Цыгулев, руководителя минздрава — Сергей Коваленко, а регионального министра природных ресурсов, экологии и туризма — Екатерина Поварова. В ранге исполняющих обязанности они останутся до их утверждения в федеральных органах власти.

Читайте также:

Глава Алтая начал кадровые перестановки — уволены два министра

Экс-министр сельского хозяйства Алтая стал замом нового министра