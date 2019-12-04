Шанхай, Китай, , 08:37 — REGNUM Россия и Китай продолжат доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 декабря в ходе двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности в Шанхае.

«Ключевые задачи по дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства нам ясны», — сказал Патрушев.

Он добавил, что курс на дальнейшее укрепление отношений двух стран в полной мере отвечает интересам их развития. Партнерство Москвы и Пекина развивается «по восходящей траектории».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря секретарь Совбеза РФ завершает свой визит в Китай. В частности, российская и китайская делегации провели консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

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