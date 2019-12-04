Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, занимавшая этот пост до 1 декабря, назначена сопредседателем группы высокого уровня Организации Объединённых Наций по внутренне перемещённым лицам. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Помимо Могерини Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш накануне, 3 декабря, назначил ещё семь членов комиссии. В частности, сопредседателем группы стал бывший президент Африканского банка развития и нынешний председатель правления Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией Дональд Каберука.

Отмечается, что о создании новой группы было объявлено 22 октября. В неё также войдут представители Колумбии, Иордании, Норвегии, Эфиопии, Южного Судана и Афганистана. Она приступит к работе в начале 2020 года, должна будет провести не менее четырёх встреч и к концу года представить генсеку доклад с рекомендациями.

По данным ООН, в 2018 году число людей, перемещённых в результате конфликта, достигло рекордного уровня — свыше 41 млн человек. В том же году ещё 17 млн человек были перемещены в результате стихийных бедствий.

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Генеральный секретарь поручил группе найти конкретные долгосрочные решения проблемы внутреннего перемещения и повысить уровень информированности государств — членов Организации Объединённых Наций во всем мире в целях совершенствования их усилий по оказанию помощи всем пострадавшим, включая как перемещённых лиц, так и принимающие их общины.