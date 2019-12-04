Ним, Франция, , 08:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Ним в пятницу утром, 6 декабря, на церемонию в память о трех спасателях, погибших в результате крушения вертолета возле Марселя, сообщает Le Figaro.

Известно, что трое спасателей отправились помогать жителям, пострадавшим от непогоды на Лазурном берегу.

В сопровождении министра внутренних дел Кристофа Кастанера и государственного секретаря Лорана Нуньеса глава государства будет председательствовать на церемонии, запланированной на 11 часов утра в Ниме.

Эммануэль Макрон ранее выразил семьям спасателей «поддержку нации», а премьер-министр Эдуард Филипп приветствовал их «огромную смелость».

Национальная ассамблея Франции почтила память погибших минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли в результате наводнения на юго-востоке Франции.

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