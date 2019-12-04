Амстердам, , 08:12 — REGNUM Гаагский бургомистр Йохан Ремкес в ближайшие дни посетит район Дяундорп, чтобы встретиться с местными жителями и поговорить о беспорядках минувших дней. Об этом он сообщил 3 декабря, после того как муниципальные власти не разрешили организации праздничных костров на новый год.

Бургомистр заявил, что он намерен уделить должное внимание району, хотя он подтвердил, что не уверен, как отнесутся к его визиту местные жители. Кроме того, он сообщил, что посетит Дяундорп и в новогоднюю ночь, чтобы понаблюдать за работой полиции и пожарной службы.

Ремкес заявил о необходимости жёстких мер против нарушителей спокойствия и добавил, что сделает всё для того, чтобы уже задержанных лиц не выпустили до нового года.

О введении комендантского часа для Дяундорпа, по словам Ремкес, речи быть не может. Однако злостным нарушителям может быть закрыт доступ в некоторые части города. Кроме того, их заставят заплатить за нанесённый ущерб.

Бургомистр признался, что у него нет готовых рецептов для прекращения беспорядков. Однако он указал на ответственность родителей за поведение своих детей. Среди задержанных в ходе беспорядков в Дяундорпе много несовершеннолетних.

Беспорядки в Дяундорпе начались в субботу, 30 ноября, после того как Ремкес заявил, что муниципальные власти «скорее всего» не дадут разрешения на организацию новогодних костров. За минувшие дни в ходе беспорядков задержано несколько десятков человек.