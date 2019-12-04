Париж, , 08:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция работает «иногда с посредниками террористов», сообщает Le Figaro.

Глава французского государства обвинил Турцию в борьбе с курдами, связанными с международной коалицией по борьбе с терроризмом в Сирии.

«Когда я смотрю на Турцию, они сейчас сражаются против тех, кто сражался рядом с нами. И иногда они работают с посредниками террористической организации», — отметил Эммануэль Макрон незадолго до открытия саммита в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Италии и Франции выступили с заявлениями, осуждающими военную операцию Турции в Сирии.

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