4 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Вступающий в силу с 1 июля 2020 года запрет на продажу в России электронной техники (в частности, смартфонов и компьютеров) без российского программного обеспечения вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов. Особенно любопытно мнение доцента кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексея Ушакова, который попытался наглядно представить, как обязательная предустановка российского программного обеспечения будет выглядеть на практике.

Алексей Ушаков, , 10:27 — REGNUM На данный момент сложно сказать что-то конкретное о подписанном президентом законе об обязательной предустановке российского программного обеспечения на программируемую технику. Дело в том, что формулировка изменений в закон «О защите прав потребителей» очень обтекаемая. Программное обеспечение будет ставиться на «отдельные виды технически сложных товаров», перечень программ для установки будет определяться правительством Российской Федерации. Звучит достаточно неконкретно и фактически дает основание трактовать данный текст достаточно широко. Это звучит как — на любою технически сложную технику может быть потребовано установить программное обеспечение по предложенному списку.

Разработка компьютерных приложений Иван Шилов © ИА REGNUM

Борьба ли с монополией?

Такая расширенная формулировка, на мой взгляд, не дает вариантов в будущем как-то ограничить использование данной возможности, исключить злоупотребление ею. Почему-то все подразумевают, что речь идет о компьютерах, смартфонах и смарт-ТВ. Не вижу, чтобы это было отражено в тексте закона.

Приложения на телефон (сс) Pexels

Под текущую формулировку попадают смарт-часы, финтес-браслеты, роботы-пылесосы, автомобильные компьютеры… Вообще все технические устройства, на которые можно устанавливать программное обеспечение.

Официальное объяснение необходимости такого дополнения закона заключается в том, что это борьба с монополией. Если предположить, что закон будет использоваться именно так, то не вижу ничего страшного. Да, пользователи и сейчас могут самостоятельно установить дополнительное программное обеспечение, в том числе и российской разработки. Но не все будут это делать, например из-за недостатка необходимых навыков или недостатка мотивации, когда и предустановленное программное обеспечение позволяет решать все задачи.

В альтернативу поисковой системе Google можно поставить поисковик Yandex, альтернативой почте gmail является почта Yandex и mail.ru. Российские разработчики сделали неплохое программное обеспечение для почти всех областей использования мобильных и стационарных цифровых устройств. Указанные сервисы уже имеют миллионы пользователей, но их предустановка увеличит базу активных пользователей.

Другое дело, я пока не понимаю, как это поможет бороться с монополией. Допустим, на смартфон будет предустановлен клиент mail.ru, а клиент Yandex? В этом случае это будет государственное лоббирование конкретного продукта. Установить оба клиента? А если есть третий клиент? Четвертый? Ставить все? Память устройств не безгранична, на некоторые устройства не удастся поставить даже одну лишнюю программу.

Дмитрий Медведев посетил штаб-квартиру компании Mail.ru Group Government.ru

То как же Доктор Веб?

То есть я вижу две проблемы. Первая. Кто будет решать и по каким принципам, какое конкретно наименование ПО из множества альтернатив будет рекомендоваться к установке? Второе. Кто и как будет решать, на какое устройство можно ставить дополнительное ПО (и какое), а на какое нельзя? Похоже на то, что если подходить к делу справедливо и пунктуально, то на каждое допущенное к продаже в России электронное устройство нужно будет проходить отдельную сертификацию, с оставлением индивидуального списка рекомендованного ПО для установки.

Я хотел обратить внимание на то, как текущая расплывчатая формулировка дополнения закона может порождать разные трактовки и проблемы. На мой взгляд, если речь шла именно об антимонопольных целях, нужно было говорить о том, что на всех продаваемых электронных устройствах должен стоять какой-то определенный процент программного обеспечения российской разработки.

Если бы было желание защититься от искажения сути данного требования, то можно было бы указать виды ПО, для которых обязательно должна быть альтернатива — браузеры, офисные программы, социальные сети… И тогда эти требования нужно было добавлять не в закон о защите потребителей.

Если говорить о пользе данного изменения закона, то я в первую очередь думаю о предустановленных клиентах государственных сервисов. Например Госуслуги. Если поставить их клиента на все устройства, это бы значительно ускорило переход на электронный документооборот. В других случаях очень много вопросов. Если на устройства потребуют поставить Антивирус Касперского, то как же Доктор Веб? И менее известные программы. Совершенно непонятно, а, на мой взгляд, такого не должно быть, закон должен быть понятен по сути, целям и исполнению.

Флаг Касперсого David Orban

Судов не боитесь?

Также нужно учитывать, что это именно закон о защите прав потребителей, а не «закон о запрете продаж в стране электронной техники…» Соответственно новая редакция позволит мне и любому потребителю после покупки нового устройства внимательно изучить перечень его программного обеспечения и подавать в суд, если на нём не обнаружатся программы из утвержденного списка.

Авторы закона подумали, сколько бы было исков, если бы наши граждане более активно использовали знания законов? Будет интересно посмотреть, как будет урегулироваться и эта сторона нового закона. Подчинятся ли производители?

Также утверждается, что компания Apple никогда не пойдет на установку чужого, произвольного программного обеспечения на свои устройства по умолчанию. Мне будет интересно, какой политики они решат придерживаться. Я не любитель компьютеров и смартфонов Apple, и их пользователей в России не более 13% Поэтому если компания прекратит продажи в России, это заденет не критическое количество пользователей, однако по деньгам её смартфоны занимают 35% продаж. Достаточно весомо, чтобы относиться к этим деньгам несерьезно.

Apple store ChIfcapsho

Есть и вторая сторона этого закона. Государство теоретически может включить в список программы, которые вмешиваются в функционал устройств. Например, поставить программы для фильтрации и контроля трафика и чего-то еще, что посчитает нужным установить. Подчинятся ли такому закону производители? Я делаю ставку на то, что подчинятся. Не уверен в отношении Apple, но большинство других производителей и ранее шли на компромиссы, поэтому и сейчас большинство компаний будет действовать рационально и подчинится законодательству страны, в которой хочет продолжать работать. С интересом буду ждать, как будут развиваться события.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно федеральному закону, с 1 июля 2020 года вводится запрет на продажу в России отдельных видов «технически сложных товаров», на которых не предустановлено российское программное обеспечение.

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