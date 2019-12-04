Берлин, , 07:18 — REGNUM Германия будет вынуждена принять контрмеры, если США введут санкции против «Северного потока — 2», заявил 4 декабря глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, Вашингтон не должно интересовать то, как Берлин формирует свою энергетическую политику, и применение санкций является абсолютно недопустимым.

«Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — цитирует РИА Новости немецкого политика.

В качестве контрмеры он назвал возможное повышение пошлин на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс США намерен остановить реализацию проекта Nord Stream 2 путём принятия закона о национальной обороне на 2020 год. Представленный документ, в частности, предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в этом проекте.

Читайте также: Стали известны детали санкций США против «Северного потока — 2»