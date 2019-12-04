Ляонин, Китай, , 07:17 — REGNUM Бывший высокопоставленный законодатель Внутренней Монголии на Севере Китая Син Юнь приговорён Промежуточным народным судом Даляня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая к смертной казни с отсрочкой на два года, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Внутренней Монголии обвинялся в использовании должностного положения в период с 1996 по 2017 год. Он получил взятки в виде денежных средств или ценных вещей на сумму 449 млн юаней (около $63,9 млн) напрямую или через своих родственников.

Суд гарантировал ему мягкое наказание в связи с тем, что он во всем признался и признал свою вину, а также добровольно вернул незаконно полученное как в виде денег, так и в виде собственности. Виновный был лишен всех своих политических прав до конца жизни, а вся его личная собственность была конфискована в пользу государственной казны.

После двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение без возможности его замены на условно-досрочное освобождение. Син не будет оспаривать свой приговор.

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