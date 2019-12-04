Пекин, , 06:47 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назначил четырех новых послов, утвердив решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Ван Юй был назначен послом Китая в Афганистане, сменив на посту Лю Цзиньсуна. Чжу Цзин стал послом КНР в Демократической Республике Конго вместо Ван Тунцина. Хуан Ячжун, в свою очередь занял пост посла в Боливии вместо Лянь Юя, который стал послом Китая в Перу, взамен покинувшего должность Цзя Гуйдэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Госсовет КНР сменил руководителей ряда ведомств, включая Администрации национальной правительственных учреждений среди прочих.

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