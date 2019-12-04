Новосибирск, , 06:46 — REGNUM Новосибирская область вошла в десяткулидеров рейтинга эффективности деятельности губернатораи региональных органов исполнительной власти. Регион получит почти 1,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 30 ноября 2019 года ранее одобрено на заседании. Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дотации (гранты) в объеме 45 млрд рублей из федерального бюджета распределены среди 50 регионов России. В 2019 году наилучшие значения показателей достигли Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Новосибирская область заняла седьмое место в рейтинге.

Средства могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач.