Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Американские власти не намерены отказываться от переговоров о ядерном разоружении КНДР. Об этом 3 декабря заявил спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, сообщает агентство Yonhap.

Как отметил Бигэн, США не достигли в переговорах того результата, на который надеялись. Чиновник добавил, что сроки, установленные Северной Кореей в рамках ультиматума Соединенным Штатам по окончанию переговоров, являются «искусственными».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября власти США призвали КНДР вернуться к переговорам и прекратить провокации после проведения Северной Кореей очередных испытаний ракетного вооружения.

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