Канберра, , 06:56 — REGNUM Депутаты федерального парламента Австралии планируют устроить встречу с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в начале 2020 года, сообщает 4 декабря издание The Sydney Morning Herald.

По сведениям издания, независимый депутат Эндрю Уилки, возглавляющий межпартийную парламентскую группу, которая работает над возвращением беглеца в Австралию, заявил, что австралийские парламентарии планируют встретиться с британскими коллегами, Ассанжем и его юристами во время визита в Лондон в начале 2020 года. Как сказал Уилки, кроме парламентской группы ряд других депутатов оказывает давление на правительство и обеспокоен «несправедливостью по отношению к Ассанжу».

Ранее основатель WikiLeaks обратился к властям Великобритании с просьбой не передавать информацию о нём австралийской высшей комиссии в Лондоне и отказался от консульской помощи, предложенной австралийским внешнеполитическим ведомством.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, публикующий секретную информацию о деятельности правительств, в том числе американского. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и пребывал там в течение почти семи лет. В апреле 2019 года Эквадор отказал ему в убежище. Ассанж был арестован британской полицией за неявку в лондонский суд, а также на основании запроса об экстрадиции в США.