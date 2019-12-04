Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.

«Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — сообщают дипломаты.

Отмечается, что также Госдеп США не допустил визита директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом для участия в Молодежном форуме в Нью-Йорке 28−29 ноября. При этом, как подчеркнули в посольстве, МИД России так и не получил ответов на запросы, связанные с обеспечением визами делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в Генассамблее ООН в сентябре.

«Предлагаем американским коллегам перестать «подкидывать дрова» в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств», — добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября комитет по правовым вопросам Генассамблеи ООН принял резолюцию, в которой призывает Соединенные Штаты исключить проблемы с оформлением виз для участников делегаций других стран, прибывающих в Нью-Йорк на мероприятия ООН.

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