Новосибирск, , 06:17 — REGNUM Новосибирская область направила в Эр-Рияд бизнес-миссию. Новосибирские предприниматели предложат коллегам из Саудовской Аравии пробиотики и голосовые интерфейсы, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По словам и.о. министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, который возглавил бизнес-миссию, в неё вошли новосибирские компании-экспортёры, представляющие сферы пищевой промышленности, сельского хозяйства, приборостроения, IT-технологий, а также компании по производству фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции, инновационного пищевого оборудования, голосовых интерфейсов и промышленного оборудования.

Новосибирские предприниматели в Саудовской Аравии представят свою продукцию, обсудят возможности двустороннего сотрудничества, а также проведут различные переговоры и встречи.