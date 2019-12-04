Бразилиа, , 06:55 — REGNUM Разрешение на использование сертифицированных электронных подписей при регистрации новых политических партий выдал пленум Высшего избирательного суда Бразилии, который исполняет функции Центральной избирательной комиссии государства. Об этом 3 декабря сообщает газета Folha de S.Paulo.

Член Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу подчеркнул, что для того, чтобы воплотить это решение в реальность, суд должен утвердить соответствующие внутренние регламенты, а также технологии подсчета электронных подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о планах покинуть Социал-либеральную партию (PSL) и создать новую.