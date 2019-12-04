Хабаровск, , 05:54 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края выбрали нового сенатора. Представлять регион в Совете Федерации будет Сергей Безденежных (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Безденежных избран депутатом по Тополевскому одномандатному округу Хабаровского края. Если его кандидатуру в Совет Федерации утвердят, на его округе будут назначены повторные выборы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хабаровская краевая дума, большинство в которой принадлежит ЛДПР, делегировала в Совет Федерации депутата Дмитрия Приятнова (ЛДПР). Но сразу же разразился скандал — вскрылась судимость Приятнова за подделку документов. Ровно через неделю сенатор Приятнов написал заявление о сложении полномочий. ЦИК назначил проверку в избиркоме Хабаровского края.