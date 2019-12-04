Челябинск, , 05:43 — REGNUM В Челябинске завершён отбор основных кандидатов на пост главного архитектора. По итогам конкурса отобраны три человека, сообщили журналистам в мэрии.

После предварительного отбора список сократился с 16 до 10 человек. 3 декабря в мэрии прошло собеседование с кандидатами. По его итогам были названы три человека. Это челябинцы Павел Крутолапов и Кирилл Кугаевский, а также архитектор из Екатеринбурга Владимир Спиридонов.

Один из них и заменит нынешнего главного архитектора Николая Ющенко. Как сообщало ИА REGNUM, он может уйти на пенсию.

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