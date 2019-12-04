Токио, , 05:20 — REGNUM Иран выступает против присутствия иностранных военных кораблей в Персидском заливе, в том числе и японских, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью телеканалу NHK.

«Не думаю, что иностранные войска смогут обеспечить стабильность, безопасность и мир в регионе», — заявил он.

Арагчи подчеркнул, что основной источник проблем — жесткие и односторонние санкции США против Ирана. Таким образом иранский дипломатов прокомментировал намерения Японии отправить в Персидский залив один боевой корабль в сопровождении самолета-разведчика.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел переговоры с Арагчи, выступавшим в качестве спецпредставителя президента Ирана Хасана Рухани. В этой беседе глава японского правительства заявил о намерениях Токио направить боевые корабли в Персидский залив.