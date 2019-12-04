Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Доклад по импичмента американского президента Дональда Трампа, подготовленный представителями Демократической партии США, поддержал комитет по разведке палаты представителей Конгресса, 3 декабря сообщает CNN.

Далее доклад будет передан на рассмотрение в комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря демократы из комитета по разведке палаты представителей Конгресса США подготовили доклад, в котором сделан вывод о «беспрецедентной кампании», организованной Дональдом Трампом для создания помех в расследовании по импичменту.

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