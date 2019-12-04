Пекин, , 05:21 — REGNUM МИД Китайской Народной Республики призвал власти США к тому, чтобы не допустить введение в действие закона по принятому Конгрессом законопроекту, обязывающему Белый дом к рассмотрению вопроса антикитайских санкций в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), 4 декабря сообщает агентство Рейтер.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия властей КНР в СУАР — это внутреннее дело Китая.

МИД КНР заявил, что Китай готов действовать соответственно развитию событий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что палата представителей Конгресса США 3 декабря приняла законопроект, обязывающий Белый дом рассмотреть возможность введения санкций в рамках «Глобального закона Магнитского» против КНР.

Китай обвиняют в несоблюдении прав человека по отношению к мусульманскому уйгурскому национальному меньшинству.

Читайте также: Конгресс США принял очередной санкционный антикитайский законопроект