Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Преодоление двухсторонних разногласий между Соединенными Штатами и КНР стало темой телефонного разговора председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли и начальника объединенного управления генерального штаба народно-освободителной армии Китая генерала Ли Цзуочена. Об этом 4 декабря сообщает Reuters.

Стороны отметили важность разрешения разногласий и развития сотрудничества для обоих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Конгресс США принял законопроект о санкциях в отношении КНР из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по мнению американских законодателей, нарушаются права человека.