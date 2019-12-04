Лондон, , 05:20 — REGNUM Трехстороннее соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой обсудили в рамках встречи в Лондоне на саммите НАТО обсудили американский президент Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо, 3 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Трамп и Трюдо рассказали о приоритетных вопросах, которые они собираются поднять на предстоящей встрече лидеров НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2019 года Джастин Трюдо и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудили ход работы над ратификацией договора о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.