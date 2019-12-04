Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Резолюция по названием «Мирное урегулирование вопроса о Палестине», призывающая Израиль прекратить поселенческую деятельность на территории палестинской автономии, принята 3 декабря на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

За документ проголосовали 147 государств ООН, против — 7. Еще 13 стран воздержались. В резолюции подтверждается незаконность поселенческой деятельности Израиля на территории Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от израильских властей покинуть оккупированные Голанские высоты.

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