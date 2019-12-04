Лондон, , 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился на саммите НАТО в Лондоне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и призвал французского коллегу отменить торговые барьеры для американских компаний, включая цифровой налог, сообщила 3 декабря пресс-служба Белого дома.

Как сказано в тексте, Трамп подчеркнул важность обеспечения Францией «равных прав для американских компаний», имея в виду отмену «торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги». Также президенты двух стран обсудили основные темы саммита НАТО, ситуацию в энергетике и проблему Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные пошлины на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка 2,4 млрд долларов.

В список продукции, которая может быть обложена пошлинами, вошли молочная продукция, в том числе сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти товары могут достигать 100%.

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