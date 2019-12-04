Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Резолюция против возможного участия России в саммитах G7 была одобрена Палатой представителей Конгресса США 3 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

В резолюции, которая обозначает позицию американских законодателей и носит лишь рекомендательный характер, допускается возвращение России в G7 только тогда, когда она начнёт «уважать территориальную целостность соседей».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7 единогласно одобрил Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

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