Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Резолюция, требующая от Израиля покинуть оккупированные Голанские высоты, принята на заседании Генеральной ассамблеи ООН, 3 декабря говорится в ее заявлении.

За резолюцию проголосовали 91 государство, против — 9 стран. Еще 65 членов Генассамблеи воздержались от голосования. В документе прописано, что Израиль должен покинуть всю оккупированную часть Голанских высот до границы, существовавшей на 4 июня 1967 года.

Также в рамках заседания главного представительного органа ООН была принята резолюция, призывающую израильские власти завершить поселенческую деятельность на оккупированных территориях в Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2019 года госсекретарь США Майк Помпео поддержал строительство еврейских поселений на территории Палестины.

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