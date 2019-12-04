Каракас, , 02:57 — REGNUM Решение стран-участниц «Пакта Рио» (Межамериканского договора о взаимной помощи) запретить въезд на территорию своих государств президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и еще 28 высокопоставленным чиновникам Боливарианской Республики осудил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас, 3 декабря на своей странице в Twitter.

По словам Арреаса, США и их союзники пытаются создавать «бесполезные списки», исчерпав весь набор мер для давления на руководство Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министерство финансов США сообщило о расширении санкций в отношении Венесуэлы.

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