Лондон, , 02:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам НАТО нельзя уклоняться от обсуждения новых типов угроз безопасности, в том числе гибридных войн и деструктивных технологий, об этом сказано в его обращении к участникам саммита НАТО, выдержки из которого обнародовала канцелярия премьера.

Джонсон заявил, что союзники по НАТО не должны «уклоняться от обсуждения новых реалий» и угроз, таких как гибридные войны и «деструктивные технологии, в том числе в космическом и киберпространстве».

Британский премьер отметил, что Великобритания вкладывает больше 2% своего ВВП в оборону согласно своим обязательствам перед альянсом. Также Соединённое Королевство предоставило НАТО бронетанковую бригаду, две эскадрильи истребителей и шесть военных кораблей, в том числе новейшие авианосцы.

Джонсон подчеркнул, что НАТО останется «непобедимым до тех пор, пока его члены будет сохранять единство».

С 3 декабря Лондон принимает двухдневный саммит альянса, посвященный 70-летию с момента его основания. На 4 декабря запланирована встреча глав государств и правительств НАТО, пройдёт обсуждение разногласий внутри альянса и точек совпадения интересов его членов. Встреча начнётся в 09:00 по Гринвичу (12:00 мск), а в 13:30 (16:30 мск) состоятся итоговые пресс-конференции участников саммита и публикация совместного заявления.

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