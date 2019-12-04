Богота, , 02:19 — REGNUM Решение запретить въезд на территорию своих государств президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и 28 чиновникам его администрации приняли страны-участницы «Пакта Рио» (Межамериканского договора о взаимной помощи). Об этом 3 декабря заявила министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блум, сообщает El Espectador.

Свое заявление Блум сделала на заседании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «Пакта Рио», проходившем в колумбийской столице.

В списке, кроме президента Венесуэлы, оказались глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, вице-президент государства Делси Родригес, председатель парламента Дьосдадо Кабельо, глава Министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Как сообщало ИА REGNUM, «Пакт Рио» — договор о взаимной обороне, был подписан в Рио-де Жанейро большинством американских государств в 1947 году. 18 сентября 2019 года Госдепартамент США сообщил об активизации работы в рамках «Пакта Рио» для борьбы с правительством Венесуэлы.

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