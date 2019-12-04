Киев, , 01:48 — REGNUM Верховная рада Украины не будет принимать новый закон о статусе Донбасса, ограничившись продлением старого и принятием необходимых доработок. Об этом 3 декабря сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко в кулуарах экспертной конференции NATO Engages, которая прошла в Лондоне в преддверии саммита Североатлантического альянса.

«Наверное, в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия (действующего закона) или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата», — сказал Пристайко.

Напомним, о желании украинских властей принять новый закон об особом статусе Донбасса ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда предполагалось, что документ будет подготовлен в «тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью».

В свою очередь, в Кремле закон об особом статусе Донбасса назвали «краеугольным» вопросом урегулирования вооружённого конфликта, поскольку его принятие и действие вписано в Минские соглашения.

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