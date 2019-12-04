Копенгаген, , 01:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудят сегодня в рамках проходящего в Лондоне саммита НАТО вопросы безопасности, связанные с Гренландией и Арктическим регионом в целом, сообщает агентство Ритсаус бюро.

Фредериксен заявила, что «позиция Дании в отношении Гренландии всем хорошо известна», однако Гренландия с Арктикой, конечно, будут среди тем обсуждения.

Также датский премьер сказала, что основной целью датской делегации будет расстановка приоритетов «в предпринимаемых в Арктике усилиях». Особое внимание датская сторона намерена обратить на контроль за воздушным и морским пространством. По словам Фредериксен, Вашингтону это известно, и он доволен таким подходом.

В рамках этих задач правительство Дании намерено выделить на Арктику 1,5 млрд крон (230 млн долларов), отмечая возрастающее значение этого региона «с точки зрения политики безопасности».

18 августа 2019 года американский президент заявил, что США заинтересованы в покупке Гренландии, которая с 2009 года имеет права широкой автономии в составе Датского Королевства. Датская сторона отказалась обсуждать продажу острова. Позднее Трамп заявил, что отложил запланированный на сентябрь визит в Данию и приём у королевы Маргрете II в отсутствие перспектив диалога по Гренландии.