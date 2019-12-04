Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Демократы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США подготовили доклад, в котором сделан вывод о «беспрецедентной кампании», организованной президентом США Дональдом Трампом по созданию препятствий расследованию в рамках процедуры его импичмента. Доклад опубликован 3 декабря.

Республиканцы комитета категорически против такой позиции. Ранее они опубликовали свой вариант доклада, в котором опротестовали основные доводы демократов.

В докладе демократов утверждается, что Трамп «начал беспрецедентную кампанию по препятствованию расследованию». При этом в докладе отмечены «патриотизм и смелость» госслужащих, давших показания против президента США.

Кроме того, демократы обвинили Трампа в запугивании свидетелей, что по американским законам считается федеральным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Демократы пытаются объявить импичмент главе Белого дома, обвиняя президента в том, что он требовал от Украины в обмен на материальную помощь расследования против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен баллотироваться в президенты от демократов.

Правом формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены голосуют за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Затем готовится обвинительное заключение.

Затем документ направляют на рассмотрение палаты полного состава. Для принятия нужно простое большинство голосов, что при нынешней расстановке сил вполне возможно.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где начинается судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, нужно не менее двух третей голосов сенаторов (более 67-ми). Однако при нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически нулевая. Республиканцы по итогам ноябрьских промежуточных выборов имеют 53 места из 100.

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